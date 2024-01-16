NBA／讚約柯奇聯盟最好球員 安比德：樂於和強者對決

自從上季斬斷約柯奇（Nikola Jokic）的年度MVP三連霸之路後，安比德（Joel Embiid）與他的對決比較就成了球迷和媒體關注的焦點。

上季他與約柯奇首度交鋒就豪取47分18籃板5助攻，完全碾壓對手，但後續在丹佛的客場他卻是選擇休兵，累積下來已經連續4年沒有在金塊主場出賽了。

針對外界對他總會選擇缺席面對強權比賽的批判，安比德強勢回應。「我不知道這說法從何而來，這很有趣。因為我對上每一支球隊都會佔據主導地位，我也會打出我們贏球所必需的數據。」

「這些人想用我的名字來賺錢，獲得按讚，如果我的名字有機會幫助別人賺錢，我無所謂，我會支持他們這麼做，你們就繼續噴吧。」

76人明天要前往丹佛作客，安比德睽違一年又要對決約柯奇，他表示自己非常激動。「他們上季奪冠了，是聯盟最好的球隊，也擁有聯盟最好的球員，我們必須盡全力爭取勝利。這很有趣，我喜歡競爭，誰不想和最好的球隊對戰呢？」

安比德直言自己樂於和高手對抗，如此一來才能檢驗實力。「不過我還是要強調，這是兩支球隊的較量。」安比德說。