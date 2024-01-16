UBA／衝破撞牆期 健行射手飆大學代表作

身為健行科大重要外線戰力，大二後衛潘偉傑112學年富邦人壽UBA公開男一級第一階段3戰，三分球合計卻是7投0中，今天第三階段第2戰面對南應開大，他終於找回射手本色，外線9投5中攻下17分，自己都笑說：「高中畢業就沒投那麼多了！」

潘偉傑流有阿美族和泰雅族血液，高中在能仁家商就以外線著稱，進入健行後卻進入撞牆期，「可能投不夠，高中是教練會開課表，大學要更多自主。」他每天都會練投，定點、動位和跳投合計進100到150球，但第一階段命中率淒慘，3場比賽拿手武器都沒開張，第二階段4戰合計20投5中，昨天第三階段8投2中，今天是112學年首度外線命中率突破5成，5顆外線進球也是UBA個人最多。

助隊以105：68大勝南應科大，找回手感的潘偉傑特別感謝教練團鼓勵，「教練有說，不管投不投得進，都要保持進攻慾望。」他笑說現階段目標是先拉起外線命中率，要以5成為目標，另外也想甩肉，「我高中68公斤，現在80公斤左右，8強前想瘦到75公斤左右。」

健行昨天破了虎尾科大不敗之身，今天碰南應科大得分更破百，教頭劉孟竹仍不滿意，他點出球隊目前問題，包括射手穩定度不如過往，大一的楊皓祥和邱翊安也需要時間融入體系、建立信心，今天潘偉傑狀況回升，希望有第2個射手能跳出來幫助團隊。