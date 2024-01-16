UBA／衝破撞牆期 健行射手飆大學代表作
身為健行科大重要外線戰力，大二後衛潘偉傑112學年富邦人壽UBA公開男一級第一階段3戰，三分球合計卻是7投0中，今天第三階段第2戰面對南應開大，他終於找回射手本色，外線9投5中攻下17分，自己都笑說：「高中畢業就沒投那麼多了！」
潘偉傑流有阿美族和泰雅族血液，高中在能仁家商就以外線著稱，進入健行後卻進入撞牆期，「可能投不夠，高中是教練會開課表，大學要更多自主。」他每天都會練投，定點、動位和跳投合計進100到150球，但第一階段命中率淒慘，3場比賽拿手武器都沒開張，第二階段4戰合計20投5中，昨天第三階段8投2中，今天是112學年首度外線命中率突破5成，5顆外線進球也是UBA個人最多。
助隊以105：68大勝南應科大，找回手感的潘偉傑特別感謝教練團鼓勵，「教練有說，不管投不投得進，都要保持進攻慾望。」他笑說現階段目標是先拉起外線命中率，要以5成為目標，另外也想甩肉，「我高中68公斤，現在80公斤左右，8強前想瘦到75公斤左右。」
健行昨天破了虎尾科大不敗之身，今天碰南應科大得分更破百，教頭劉孟竹仍不滿意，他點出球隊目前問題，包括射手穩定度不如過往，大一的楊皓祥和邱翊安也需要時間融入體系、建立信心，今天潘偉傑狀況回升，希望有第2個射手能跳出來幫助團隊。
2023-24 NBA即時比分
▪格林復出也沒用！ 勇士連殘陣灰熊都打不贏 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言