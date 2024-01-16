快訊

曝高端合約貓膩 徐巧芯酸「超完美配合」：大賺國庫40億

陸女子首次來台 逛完北市鬧區直搖頭：「這群人」不要來台灣

NBA／溜馬傳積極追求席亞康 有意打包射手希爾德

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
面臨合約最後一年的席亞康屢屢出現在交易流言中。 路透社
面臨合約最後一年的席亞康屢屢出現在交易流言中。 路透社

根據知名記者史坦（Marc Stein）的報導，就在暴龍將阿努諾比（OG Anunoby）送到紐約之後，溜馬傳出積極追求席亞康（Pascal Siakam），期盼能透過交易引進這位擁有冠軍戒指的中前鋒。

不過消息人士也透露，溜馬若要交易席亞康，必須要把馬瑟倫（Bennedict Mathurin）或華克（Jarace Walker）放在交易包裹之中，顯然球隊不想放掉這兩人。

另一方面，溜馬希望以射手希爾德（Buddy Hield）為主軸，加上一個首輪選秀權為籌碼，探詢交易的可能性。

現年30歲的希爾德，其合約還剩1年，若加上激勵條款，最多可以拿到1930萬美元。同樣地，席亞康也會今年賽季結束後成為完全自由球員。

相關新聞

NBA／領先2分故意犯規威廉森 基德出怪招：賭他罰球爛

厄文（Kyrie Irving）和小哈德威（Tim Hardaway Jr.）分別拿到42分、41分的帶領下，獨行俠演出逆轉秀，以125比120擊退鵜鶘。不過就在終場前17.7秒球隊還領先2分的時候，

NBA／卡萊爾讚現役最像諾維茨基 馬卡南：給了我動力

爵士今天在主場以132：105大勝溜馬，收下近期的6連勝。芬蘭籍球星馬卡南（Lauri Markkanen）全場15投10中，砍下32分10籃板，溜馬教頭卡萊爾（Rick Carlisle）大讚：「他

NBA／老鷹想用墨瑞換兩個首輪籤 傳交易要求難被滿足

本季戰績徘徊在附加賽邊緣的老鷹，以整體陣容來說表現可說是令人失望，這也讓球隊交易聲浪逐漸湧現，其中傳得沸沸揚揚的莫過於全能後衛墨瑞（Dejounte Murray）。 不過雖然有意交易，但老鷹所

NBA／歸隊首戰遭噓整場 勇士格林坦言心情很平靜

NBA勇士明星前鋒格林（Draymond Green）在日前因為出拳重擊太陽諾基奇（Jusuf Nurkic）臉部遭到聯...

NBA／溜馬傳積極追求席亞康 有意打包射手希爾德

根據知名記者史坦（Marc Stein）的報導，就在暴龍將阿努諾比（OG Anunoby）送到紐約之後，溜馬傳出積極追求席亞康（Pascal Siakam），期盼能透過交易引進這位擁有冠軍戒指的中前鋒

NBA／遭殘陣灰熊轟20顆三分球 格林抨擊勇士防守心態軟弱

解除禁賽令的勇士前鋒格林（Draymond Green）今天正式復出，攻下7分、7籃板，沒想到勇士仍以107比116不敵陣容殘缺的灰熊。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。