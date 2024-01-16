NBA／溜馬傳積極追求席亞康 有意打包射手希爾德

根據知名記者史坦（Marc Stein）的報導，就在暴龍將阿努諾比（OG Anunoby）送到紐約之後，溜馬傳出積極追求席亞康（Pascal Siakam），期盼能透過交易引進這位擁有冠軍戒指的中前鋒。

不過消息人士也透露，溜馬若要交易席亞康，必須要把馬瑟倫（Bennedict Mathurin）或華克（Jarace Walker）放在交易包裹之中，顯然球隊不想放掉這兩人。

另一方面，溜馬希望以射手希爾德（Buddy Hield）為主軸，加上一個首輪選秀權為籌碼，探詢交易的可能性。

現年30歲的希爾德，其合約還剩1年，若加上激勵條款，最多可以拿到1930萬美元。同樣地，席亞康也會今年賽季結束後成為完全自由球員。