NBA／領先2分故意犯規威廉森 基德出怪招：賭他罰球爛

厄文（Kyrie Irving）和小哈德威（Tim Hardaway Jr.）分別拿到42分、41分的帶領下，獨行俠演出逆轉秀，以125比120擊退鵜鶘。不過就在終場前17.7秒球隊還領先2分的時候，基德（Jason Kidd）出招要球員刻意向威廉森（Zion Williamson）犯規，讓他站上罰球線。賽後，基德也對這樣的戰術使用提出解釋。

「我們是故意這麼做的。如果讓他突破進去，你會很難對他犯規，很可能還會造成三分打的機會。而且就算他可以把握住兩罰機會，剩下比賽時間全都是我們的，能讓我們組織最後一波進攻。我們就是在賭他的罰球命中率。」基德說。

威廉森生涯罰球命中率僅有68.6%，本季更是低到66.4%，只高於新秀年的64.0%。基德的奇招果然收到效果，威廉森首罰就失手，兩罰一中的結果，讓鵜鶘只能趕快犯規凍結時間。

厄文（Kyrie Irving）兩罰得手後，英格倫（Brandon Ingram）嘗試外線失手，鵜鶘也失去最後反擊機會。