NBA／老鷹想用墨瑞換兩個首輪籤 傳交易要求難被滿足

本季戰績徘徊在附加賽邊緣的老鷹，以整體陣容來說表現可說是令人失望，這也讓球隊交易聲浪逐漸湧現，其中傳得沸沸揚揚的莫過於全能後衛墨瑞（Dejounte Murray）。

不過雖然有意交易，但老鷹所開出的報價卻成了一個阻礙。根據《The Ringer》作者歐康納（Kevin O'Connor）的說法，「老鷹想用墨瑞換取兩個首輪選秀權，而墨瑞更願意加入一支有機會打進季後賽的球隊。只是到目前為止，沒有球隊可以滿足老鷹的要求。」

先前傳出馬刺有意將墨瑞帶回球隊，不過考量到馬刺當初交易時拿到的老鷹首輪籤頗有價值，加上馬刺本身仍是重建中的球隊，不見得會是墨瑞想去的地方；另一方面，湖人也是出現在交易傳聞之中，然而雙方在籌碼上沒有共識，未來即便重啟談判，也不見得會成形。

除了馬刺和湖人，媒體透露尼克、籃網也是潛在的墨瑞競爭者。至於卡佩拉（Clint Capela）同樣也受到關注，傳出湖人、尼克、火箭、國王有意爭取。