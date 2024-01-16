NBA／遭殘陣灰熊轟20顆三分球 格林抨擊勇士防守心態軟弱
解除禁賽令的勇士前鋒格林（Draymond Green）今天正式復出，攻下7分、7籃板，沒想到勇士仍以107比116不敵陣容殘缺的灰熊。
去年12月13日對戰鳳凰城太陽，勇士前鋒格林在場上出現失控行為，揮拳打中對手中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic），隨即遭NBA聯盟處以無限期禁賽。
歷經心理諮商及相關會議，格林終於獲得聯盟認可，如願解除禁賽令，並於今天迎戰灰熊復出，上場23分鐘，貢獻7分、7籃板、4助攻。
格林說：「能夠回到球場，甚至是有機會打籃球，我都覺得很有趣，雖然一開始從球員通道走出來，到進行賽前熱身，感覺有點奇怪，但我的心情很快就平靜下來。」
他表示，之後的上場時間應該會增加，不過在那之前，自己必須在有限時間內表現到最好，並為球隊帶來一些火花。
然而即便格林回歸，但對上眾多主力缺陣的灰熊隊，勇士卻被投進20顆三分球，顯示防守策略需要再修正。格林認為，主因是缺乏自信心，「我們在施壓動作過於軟弱，而且換防太過緩慢，都充分展現對自己沒有信心，如果我們持續用這樣心態防守，球隊表現只會繼續低迷。」
勇士主帥柯爾（Steve Kerr）則透露，這些球員都是在NBA打滾，「他們之所以在NBA是有原因的，今天灰熊隊在三分方面表現出色，而他們的策略很簡單，盡可能多投三分球，但我們沒有打出一場阻擋他們的比賽。」
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