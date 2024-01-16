NBA／力讚懷特全明星等級 哈勒戴：沒有得到太多關注
哈勒戴（Jrue Holiday）在今天對暴龍的比賽中繳出本季最高22分，搭配懷特（Derrick White）、泰托姆（Jayson Tatum）等主力的發揮和強悍防守，完成連兩季對暴龍橫掃，取得對戰8連勝。
「我就是努力打出侵略性，」哈勒戴談到得分表現，同時他也提到球隊的防守，「我們從聯防轉換成人盯人，擋住了對手的攻守轉換。與此同時，我們的進攻選擇表現得很出色，還打出了快攻。」
這場比賽哈勒戴和懷特各拿下22分，其中第四節聯手包辦18分，幫助球隊穩定局面，其中懷特終場前1分18秒在底線轟進一記三分球更是重要
「懷特根本就是全明星等級的球員。雖然外界沒有太多去關注他，但他真的扛著球隊前進，那顆三分球就像是他會做的事情。」哈勒戴賽後稱讚了懷特。
另一方面，針對哈勒戴轉隊後的調整，主帥馬祖拉（Joe Mazzulla）表示：「他就像懷特剛來到球隊時一樣，他持續在進行調整，也一直尋找用他自己的方式幫助球隊。現在，你可以看到他在球隊打得越來越舒適，包括攻防兩端。」
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