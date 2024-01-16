快訊

直播／選後公開合約！高端公司授權衛福部 疾管署下午4點半揭秘

逃死！掐死馬籍女大生辯加工自殺 嫌犯一審判無期徒刑

NBA／力讚懷特全明星等級 哈勒戴：沒有得到太多關注

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
懷特的表現舉足輕重。 美聯社
懷特的表現舉足輕重。 美聯社

哈勒戴（Jrue Holiday）在今天對暴龍的比賽中繳出本季最高22分，搭配懷特（Derrick White）、泰托姆（Jayson Tatum）等主力的發揮和強悍防守，完成連兩季對暴龍橫掃，取得對戰8連勝。

「我就是努力打出侵略性，」哈勒戴談到得分表現，同時他也提到球隊的防守，「我們從聯防轉換成人盯人，擋住了對手的攻守轉換。與此同時，我們的進攻選擇表現得很出色，還打出了快攻。」

這場比賽哈勒戴和懷特各拿下22分，其中第四節聯手包辦18分，幫助球隊穩定局面，其中懷特終場前1分18秒在底線轟進一記三分球更是重要

「懷特根本就是全明星等級的球員。雖然外界沒有太多去關注他，但他真的扛著球隊前進，那顆三分球就像是他會做的事情。」哈勒戴賽後稱讚了懷特。

另一方面，針對哈勒戴轉隊後的調整，主帥馬祖拉（Joe Mazzulla）表示：「他就像懷特剛來到球隊時一樣，他持續在進行調整，也一直尋找用他自己的方式幫助球隊。現在，你可以看到他在球隊打得越來越舒適，包括攻防兩端。」

相關新聞

NBA／AD隔扣榜眼霍姆葛倫 湖人擊退雷霆重返西區第10

湖人今天在主場迎戰西區第2的雷霆，靠著出色的團隊防守，以112：105擊退雷霆，收下對戰2連勝，也中止近期的2連敗，登上西區第10。 上半場兩隊戰成平手，第三節後段戴維斯（Anthony Dav

NBA／歸隊首戰遭噓整場 勇士格林坦言心情很平靜

NBA勇士明星前鋒格林（Draymond Green）在日前因為出拳重擊太陽諾基奇（Jusuf Nurkic）臉部遭到聯...

NBA／歸隊飆41分補出賽數 安比德：若失去MVP資格就這樣吧

在上賽季奪下生涯首座年度MVP獎座的76人中鋒安比德（Joel Embiid），本賽季再度打出主宰賽場的亮眼表現，將有機...

NBA／巴特勒復出奉送致勝罰球 熱火主帥：給年輕球員上上課

休兵超過兩星期的巴特勒（Jimmy Butler），終於在2024年首度出賽，在客場面對籃網的比賽馬上展現當家一哥的價值。 巴特勒在第三節和赫洛（Tyler Herro）聯手攻下26分，帶動球隊

NBA／卡萊爾讚現役最像諾維茨基 馬卡南：給了我動力

爵士今天在主場以132：105大勝溜馬，收下近期的6連勝。芬蘭籍球星馬卡南（Lauri Markkanen）全場15投10中，砍下32分10籃板，溜馬教頭卡萊爾（Rick Carlisle）大讚：「他

NBA／力讚懷特全明星等級 哈勒戴：沒有得到太多關注

哈勒戴（Jrue Holiday）在今天對暴龍的比賽中繳出本季最高22分，搭配懷特（Derrick White）、泰托姆（Jayson Tatum）等主力的發揮和強悍防守，完成連兩季對暴龍橫掃，取得對

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。