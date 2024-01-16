NBA／AD隔扣榜眼霍姆葛倫 湖人擊退雷霆重返西區第10

休兵超過兩星期的巴特勒（Jimmy Butler），終於在2024年首度出賽，在客場面對籃網的比賽馬上展現當家一哥的價值。 巴特勒在第三節和赫洛（Tyler Herro）聯手攻下26分，帶動球隊

2024-01-16 12:04