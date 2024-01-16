快訊

獨／全台首次！駭客竊資料後 狹持半導體大廠京鼎網站

南投男陳屍臥室爆頭亡…一旁有獵槍 母急赴派出所報案

影／槍聲大作！冒死與嫌犯互轟10槍 礁溪警攻堅救人曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／AD隔扣榜眼霍姆葛倫 湖人擊退雷霆重返西區第10

聯合新聞網／ 綜合報導
戴維斯。 美聯社
戴維斯。 美聯社

湖人今天在主場迎戰西區第2的雷霆，靠著出色的團隊防守，以112：105擊退雷霆，收下對戰2連勝，也中止近期的2連敗，登上西區第10。

上半場兩隊戰成平手，第三節後段戴維斯（Anthony Davis）隔扣雷霆榜眼霍姆葛倫（Chet Holmgren），以7：0攻勢拉開差距，帶著8分領先進入末節。

湖人第四節持續壓制雷霆，一度領先達13分，但雷霆未輕易投降，最後2分鐘追到6分差。沒想到霍姆葛倫發生要命失誤，雷霆後續久攻不下；戴維斯則接獲詹姆斯（LeBron James）傳球，再度暴扣得分，鎖定勝利。

戴維斯全場得到27分15籃板5助攻，詹姆斯貢獻25分7籃板6助攻。雷霆部分，威廉斯（Jalen Williams）25分6助攻3抄截，亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）得到24分6助攻。

湖人 雷霆 Anthony Davis LeBron James

相關新聞

NBA／AD隔扣榜眼霍姆葛倫 湖人擊退雷霆重返西區第10

湖人今天在主場迎戰西區第2的雷霆，靠著出色的團隊防守，以112：105擊退雷霆，收下對戰2連勝，也中止近期的2連敗，登上西區第10。 上半場兩隊戰成平手，第三節後段戴維斯（Anthony Dav

NBA／歸隊首戰遭噓整場 勇士格林坦言心情很平靜

NBA勇士明星前鋒格林（Draymond Green）在日前因為出拳重擊太陽諾基奇（Jusuf Nurkic）臉部遭到聯...

NBA／歸隊飆41分補出賽數 安比德：若失去MVP資格就這樣吧

在上賽季奪下生涯首座年度MVP獎座的76人中鋒安比德（Joel Embiid），本賽季再度打出主宰賽場的亮眼表現，將有機...

NBA／巴特勒復出奉送致勝罰球 熱火主帥：給年輕球員上上課

休兵超過兩星期的巴特勒（Jimmy Butler），終於在2024年首度出賽，在客場面對籃網的比賽馬上展現當家一哥的價值。 巴特勒在第三節和赫洛（Tyler Herro）聯手攻下26分，帶動球隊

NBA／生涯3度與隊友同場40分 厄文創聯盟首見紀錄

獨行俠一哥唐西奇（Luka Doncic）持續缺陣，今天在主場迎戰鵜鶘，厄文（Kyrie Irving）與小哈德威（Tim Hardaway Jr.）大爆發，兩人分別砍下42、41分，終場以125：1

NBA／塞爾蒂克連兩季橫掃暴龍 創隊史近38年次佳開季成績

對暴龍來說，他們渴望在自家主場拿到從2022年3月以來對戰塞爾蒂克的第一場勝利，從而解除連敗陰影。但這個願望還是難以實現。 在布朗（Jaylen Brown）休兵且泰托姆（Jayson Tatu

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。