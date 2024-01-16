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NBA／AD隔扣榜眼霍姆葛倫 湖人擊退雷霆重返西區第10
湖人今天在主場迎戰西區第2的雷霆，靠著出色的團隊防守，以112：105擊退雷霆，收下對戰2連勝，也中止近期的2連敗，登上西區第10。
上半場兩隊戰成平手，第三節後段戴維斯（Anthony Davis）隔扣雷霆榜眼霍姆葛倫（Chet Holmgren），以7：0攻勢拉開差距，帶著8分領先進入末節。
湖人第四節持續壓制雷霆，一度領先達13分，但雷霆未輕易投降，最後2分鐘追到6分差。沒想到霍姆葛倫發生要命失誤，雷霆後續久攻不下；戴維斯則接獲詹姆斯（LeBron James）傳球，再度暴扣得分，鎖定勝利。
戴維斯全場得到27分15籃板5助攻，詹姆斯貢獻25分7籃板6助攻。雷霆部分，威廉斯（Jalen Williams）25分6助攻3抄截，亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）得到24分6助攻。
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