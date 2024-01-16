NBA／塞爾蒂克連兩季橫掃暴龍 創隊史近38年次佳開季成績
對暴龍來說，他們渴望在自家主場拿到從2022年3月以來對戰塞爾蒂克的第一場勝利，從而解除連敗陰影。但這個願望還是難以實現。
在布朗（Jaylen Brown）休兵且泰托姆（Jayson Tatum）僅19分進帳的情況下，核心雙衛哈勒戴（Jrue Holiday）和懷特（Jrue Holiday）分別攻下22分，其中第四節兩人更聯手包辦18分，幫助球隊擋住對手的反撲，以105比96強壓地主，取得對戰8連勝絕對優勢。
值得一提的是，這8連勝都是發生在馬祖拉（Joe Mazzulla）執教任內，意味著他生涯對上暴龍還沒輸過；同樣保持不敗的還有對老鷹的4連勝、對活塞5連勝等。
自從季中錦標賽敗給溜馬之後，塞爾蒂克取得16勝4敗的成績；他們在開季前40戰拿下31勝9敗，追平近38年隊史第2好成績，另外兩次分別是2008-09賽季和2010-11賽季，僅次於2007-08年奪冠賽季的33勝7敗。目前綠衫軍仍是穩居聯盟龍頭寶座。
泰托姆雖然只拿到19分，但搶下賽季次高14個籃板，送出6次助攻；哈勒戴22分寫下轉戰波士頓後的最高得分，懷特則是22分7助攻6籃板。
暴龍陣中以兩位尼克舊將得分最高，巴瑞特（RJ Barrett）19投11中得到24分9籃板4助攻，奎克利（Immanuel Quickley）21分6籃板3助攻，席亞康（Pascal Siakam）15投僅5中，拿到17分5籃板4助攻。
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