NBA／歸隊首戰遭噓整場 勇士格林坦言心情很平靜

NBA勇士明星前鋒格林（Draymond Green）在日前因為出拳重擊太陽諾基奇（Jusuf Nurkic）臉部遭到聯盟無限期禁賽後，於今天與灰熊之戰歸隊，而曼菲斯球迷也絲毫不留情面，每次只要格林觸球就送上滿滿噓聲，而最終勇士也以107：116不敵陣容殘缺的灰熊。

近況低迷的勇士今天與灰熊之戰迎回格林，並期待著他的歸隊能夠幫助球隊谷底反彈，而今天格林也以替補身份登場24分鐘，並繳出7分7籃板4助攻的數據。

不過從格林首節替補上陣開始，灰熊球迷只要在他每次觸球時就會發出噓聲，但這似乎沒有影響到格林的情緒，他說：「回到球場真的很有趣，能夠有機會打球總是讓人感到開心，儘管剛走出球員通道來到球場練投時感覺有點奇怪，但很快我的心情就平靜下來。」

談到今天個人表現，格林則表示，自己的上場時間很快就會再拉長，但當前也在有限的時間內盡情發揮，尤其是在防守端，「身為一名男人，你必須對自己感到自豪，並且不能輕易讓對手得分，但我們今天打得太軟弱，防守輪轉也太慢了，當我們能夠帶著自信防守並且想要盡全力阻止眼前的對手時，我們將會變得很可怕。」