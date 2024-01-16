NBA／巴特勒復出奉送致勝罰球 熱火主帥：給年輕球員上上課

休兵超過兩星期的巴特勒（Jimmy Butler），終於在2024年首度出賽，在客場面對籃網的比賽馬上展現當家一哥的價值。

巴特勒在第三節和赫洛（Tyler Herro）聯手攻下26分，帶動球隊扭轉一度落後16分的劣勢；而延長賽一開始陷入落後之際，熱火先是靠著赫洛連砍兩顆三分球追回分差，巴特勒更在剩下11.8秒靠著單打突破成功製造犯規，並且穩穩命中超前比分的兩罰，幫助熱火以96比95氣走籃網。

巴特勒此戰一共獲得16次罰球機會，只失手一球，拿下31分5籃板4助攻2抄截，這是他自12月2日以來再度單場拿到30分以上；赫洛補上29分11籃板，甫贏得上週最佳球員的阿德巴約（Bam Adebayo）雖然17投僅5中得到11分，但卻搶下20個籃板。

第四節最後4.4秒，布里吉斯（Mikal Bridges）也是頂住壓力罰進兩球，讓籃網得以將比賽逼進延長；不過他在操刀最後一波進攻時，面對熱火防守者的多重夾擊還是沒能把球投進。此戰他拿到26分9籃板6助攻2抄截2阻攻。

熱火主帥史波史特拉（Erik Spoelstra）賽後稱讚了巴特勒的復出秀。「他只出手12次就拿到31分。他的打球方式可以說是給所有年輕球員上了一課。他的表現是非凡的。」

這場比賽雙方比分對於球迷來說宛如穿越時空，這是聯盟自2019年來首度出現兩隊打進延長賽得分卻都低於100分的情況。當時灰狼是在延長賽以99比97擊敗灰熊。