聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／巴特勒復出奉送致勝罰球 熱火主帥：給年輕球員上上課
休兵超過兩星期的巴特勒（Jimmy Butler），終於在2024年首度出賽，在客場面對籃網的比賽馬上展現當家一哥的價值。
巴特勒在第三節和赫洛（Tyler Herro）聯手攻下26分，帶動球隊扭轉一度落後16分的劣勢；而延長賽一開始陷入落後之際，熱火先是靠著赫洛連砍兩顆三分球追回分差，巴特勒更在剩下11.8秒靠著單打突破成功製造犯規，並且穩穩命中超前比分的兩罰，幫助熱火以96比95氣走籃網。
巴特勒此戰一共獲得16次罰球機會，只失手一球，拿下31分5籃板4助攻2抄截，這是他自12月2日以來再度單場拿到30分以上；赫洛補上29分11籃板，甫贏得上週最佳球員的阿德巴約（Bam Adebayo）雖然17投僅5中得到11分，但卻搶下20個籃板。
第四節最後4.4秒，布里吉斯（Mikal Bridges）也是頂住壓力罰進兩球，讓籃網得以將比賽逼進延長；不過他在操刀最後一波進攻時，面對熱火防守者的多重夾擊還是沒能把球投進。此戰他拿到26分9籃板6助攻2抄截2阻攻。
熱火主帥史波史特拉（Erik Spoelstra）賽後稱讚了巴特勒的復出秀。「他只出手12次就拿到31分。他的打球方式可以說是給所有年輕球員上了一課。他的表現是非凡的。」
這場比賽雙方比分對於球迷來說宛如穿越時空，這是聯盟自2019年來首度出現兩隊打進延長賽得分卻都低於100分的情況。當時灰狼是在延長賽以99比97擊敗灰熊。
2023-24 NBA即時比分
▪格林復出也沒用！ 勇士連殘陣灰熊都打不贏 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言