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NBA／前綠衫軍中鋒費里登恭賀賴清德當選 暗示將造訪台灣

聯合新聞網／ 綜合報導
前塞爾蒂克中鋒費里登。 路透
前塞爾蒂克中鋒費里登。 路透

前塞爾蒂克中鋒費里登（Enes Kanter Freedom）曾批評土耳其和中國大陸政府，表態支持香港、西藏、新疆及台灣，近年淡出聯盟，持續關心世界各地人權議題。我國總統大選日前剛結束，他也發文恭喜賴清德當選。

費里登過去不斷發布影片或文章，抨擊中國大陸政府，並為台灣等地發聲，曾盛讚我國總統蔡英文是一位大英雄。

費里登近日發文寫道，「台灣不是中國的一部分，永遠不會！台灣永遠不會向邪惡的中國共產黨投降。」他也恭喜賴清德當選下一任總統，認為這是一場成功、和平、民主的選舉。

費里登還提到曾有機會在美國，與副總統當選人蕭美琴共事，對她當選感到開心。他在文末暗示將造訪台灣，「中共試圖影響這次選舉，但失敗了，我對即將到來的台灣之旅感到非常興奮。」

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