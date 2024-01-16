NBA／生涯萬分里程碑之夜 楊恩一神速紀錄更超越柯瑞
老鷹今天在主場迎戰馬刺，楊恩（Trae Young）狂轟36分13助攻6籃板，搭配全隊先發5人得分軍雙位數的火力，在前三節取得20分領先優勢；儘管溫班亞瑪（Victor Wembanyama）在第四節獨拿18分，馬刺仍無法填補這巨大的落後分差，老鷹以109比99帶走勝利，結束近期2連敗。
對楊恩來說，這場比賽可說是意義非凡，首先他達成生涯10000分的重要里程碑，成為隊史第8位突破萬分關卡的球員；其次他更打破一項由柯瑞（Stephen Curry）所保持的歷史紀錄。
據統計，楊恩僅用了390場比賽就達到生涯10000分、3500次助攻和1000顆三分球的紀錄，比柯瑞所保持的513場最快紀錄大幅推進。
若放諸歷史，像里拉德（Damian Lillard）是用了553場，戴維斯（Baron Davis）590場，哈德威（Tim Hardaway）605場，厄文（Kyrie Irving）611場，楊恩神速紀錄也成了這個大三分時代的縮影。
談到自己的10000分里程碑，楊恩表示自己沒有想太多。「我根本沒想到這件事情。我只是想好好表現一番，進而幫助球隊拿下勝利。」
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