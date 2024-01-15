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NBA／里拉德生涯4次絕殺三分秀 史上僅次灌籃王卡特

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
里拉德又一次上演絕殺秀。 路透社
里拉德又一次上演絕殺秀。 路透社

公鹿在一路苦戰的情況下，靠著里拉德（Damian Lillard）在延長賽轟進32呎遠的絕殺三分球，重現「Dame Time」慶祝動作。這場比賽他拿下29分8助攻4籃板。

根據統計，自里拉德2012-13年賽季加入NBA以來，他在關鍵時刻（Clutch Time）一共命中145顆三分球，命中率為32.3%，居同期全聯盟之冠，領先柯瑞（Stephen Curry）的139顆、詹姆斯（LeBron James）和哈登（James Harden）的113顆。

另外還有統計顯示，里拉德包含例行賽和季後賽在內，已經完成4次壓哨絕殺三分球，在歷史上僅次於卡特（Vince Carter）的5次。

里拉德這顆超級絕殺球正好就是他生涯第2500顆三分球，成為史上第5位達到這項里程碑的球員，也是現役第3人。

目前排在里拉德前面的分別是柯瑞（Stephen Curry）的3554顆、艾倫（Ray Allen）的2973顆、哈登（James Harden）的2843顆、米勒（Reggie Miller）的2560顆，以里拉德的進度，今年賽季有望挺進前4名。

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