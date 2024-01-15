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NBA／戈貝爾罰球「肉包」快艇球員浮誇反應被網友嗆爆

聯合新聞網／ 綜合報導
戈貝爾(右)。 路透
戈貝爾(右)。 路透

灰狼中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）本季罰球命中率63.1%，今天迎戰快艇隊，前10罰只投進3球，其中一球還是「肉包球」，遭快艇板凳瘋狂大笑嘲諷。

第二節剩4分23秒時戈貝爾站上罰球線，他第一罰沒進，第二罰「肉包」，快艇板凳球員第一時間站起來慶祝，接著瘋狂大笑，反應超浮誇。不過他關鍵時刻4罰全中，澆熄快艇反撲氣焰，助灰狼以109：105贏球，因此網友們反而譏笑快艇球員，「戈貝爾笑到最後」、「這就是為什麼他們得不到冠軍」、「當有人取笑衛斯特布魯克（Russell Westbrook）時，他會很生氣」。

戈貝爾賽後坦言鬆了一口氣，「比賽中錯過一些簡單的投籃，我對此感到沮喪，但我相信自己，慢慢來，投進他們。」談到快艇用小陣容對抗雙塔，戈貝爾強調必須做自己，「要讓對手適應我們，而不是我們適應他們。無論我還是唐斯（Karl-Anthony Towns）在場上，都要去懲罰對手。」

戈貝爾全場得到15分18籃板，還賞對手4記麻辣鍋，隊友愛德華（Anthony Edwards）盛讚：「他幾乎拿到所有籃板，確保對手不會在籃筐附近進球。他今晚很棒，挺身而出守下好幾個中距離，無疑是年度最佳防守球員。」

灰狼 快艇 Rudy Gobert

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