NBA／貝恩左腳踝扭傷將休6週 灰熊傷兵魔咒近乎團滅

灰熊本季的傷病魔咒持續中！前一場不慎踩到雷納德（Kawhi Leonard）導致左腳踝扭傷的貝恩（Desmond Bane），經診斷後為3級扭傷，預估要在6週之後重新評估，這對灰熊戰力來說可謂雪上加霜。

除了最新進入傷兵名單的貝恩外，亞當斯（Steven Adams）、莫蘭特（Ja Morant）早已宣告賽季報銷，克拉克（Brandon Clarke）基本上也是處於報銷狀態；史馬特（Marcus Smart）和貝恩一樣都是要休兵6星期。

其他像是傑克森（Jaren Jackson Jr.）、羅斯（Derrick Rose）、艾爾達瑪（Santi Aldama）、拉拉維亞（Jake LaRavia）等都是在傷兵名單之中，幾乎是等於團滅了。

目前灰熊戰績是14勝25敗，排名全聯盟倒數第6，未來是否會持續下探，進入狀元籤機率高的前3名集團，或許也成了灰熊剩餘賽季的少數亮點了。