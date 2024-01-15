NBA／里拉德上演絕殺秀 公鹿主帥：或許是賽季最佳勝利之一
公鹿今天與國王殺到延長賽，在終場前5.2秒落後國王2分之際，靠著明星後衛里拉德（Damian Lillard）砍進超大號三分彈，上演「里拉德時間」，以143比142絕殺國王。
密爾瓦基公鹿今天在家迎戰沙加緬度國王，正規賽時間兩隊殺得難分難解，讓比賽進入延長。
延長賽尾聲，公鹿落後4分領先之際，洛培茲（Brook Lopez）的三分球讓公鹿將落後縮小到1分，隨後國王的福克斯（De'Aaron Fox）2罰中1，公鹿在比賽剩下5.2秒時落後2分。
此時公鹿的里拉德運球突破，將球帶過中線後，在三分線外一大步距離拔起，飆進一顆特大號的絕殺三分球，讓公鹿在終場以1分險勝。
里拉德在以漂亮的一擊幫助公鹿贏球後，也得意地秀出他的招牌動作，即在得分後用右手指著左手腕戴手錶處，意指那是屬於他的「里拉德時間」（Dame Time），這讓公鹿主場的氣氛隨之沸騰。
公鹿主帥格里芬（Adrian Griffin）表示：「今天這場比賽像是我們已經把勝利收進口袋，然後國王把它搶走了，最後我們又搶回來。當他們在延長賽中領先6分時，對我們來說認輸是很容易的，但是球員們非常有韌性。這或許是我們賽季至今的最佳勝利之一。」
公鹿這場比賽的贏球頭號功臣里拉德，攻下全隊最高29分，當家球星安戴托昆波（GiannisAntetokounmpo）有27分、10籃板、10助攻的「大三元」演出；畢斯利（Malik Beasley）貢獻23分，板凳出發的波提斯（Bobby Portis）挹注22分。
公鹿今天擊敗國王，拿下對戰15連勝，此役贏球，也將本季主場的戰績提升到19勝3敗。
福克斯為國王攻下全場最高的32分，沙波尼斯（Domantas Sabonis）進帳21分、13籃板、15助攻，收下他本季第10次「大三元」，僅次於丹佛金塊明星中鋒約柯奇（Nikola Jokic）的12次。
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