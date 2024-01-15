NBA／獲冠軍戒和全場金塊球迷歡呼 布朗：我差點哭了
布朗（Bruce Brown）上季幫助金塊奪冠，休賽季轉戰溜馬。今天是兩隊本季首度交手，金塊球團將冠軍戒交給布朗，獲得全場球迷歡呼。
本場比賽形成拉鋸戰，金塊靠著約柯奇（Nikola Jokic）25分12籃板9助攻的準大三元表現，以117：109贏球。除了約柯奇外，穆雷（Jamal Murray）和波特（Michael Porter Jr.）也都攻下25分，溜馬表現最佳的正是布朗，他得到18分10籃板6助攻，外帶3抄截。
布朗上季在金塊扮演第六人角色，季後賽出戰20場，平均打26.5分鐘，得到12.0分4.0籃板1.9助攻及1.1抄截，投籃命中率51.1%，休賽季溜馬開2年4500萬美元合約網羅。今天賽前金塊後衛凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）代表金塊隊，將冠軍戒交給布朗，金塊球員們也紛紛向前祝賀。
對此，布朗坦言歡呼聲比預期還多，「我不知道球迷們會那樣歡呼，我差點哭了，但我要忍住，因為我承諾其中一位粉絲不會哭，這真的很難。」
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