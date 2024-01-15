NBA／隊史第1人！熱火宣布幫韋德建立8英呎雕像

熱火今天為「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）舉辦入選名人堂慶祝儀式，球團總裁萊里（Pat Riley）還加碼宣布將建立銅像，成為熱火隊史第一人。

韋德生涯為熱火效力15個賽季，入選過13次明星賽和8次年度最佳陣容。2005-06賽季聯手歐尼爾（Shaquille O'Neal）奪下總冠軍，並成為FMVP。2010年夏天詹姆斯（LeBron James）和波許（Chris Bosh）加盟熱火，組成三巨頭，在2012和2013年得到總冠軍。

萊里開玩笑表示，這座銅像將超過8英呎，確保比歐尼爾還要高，預計在2024年完工。他也提到，「當我們2020年退休他球衣時，我說韋德永遠是這支球隊的代言人，我是認真的。韋德留下的東西不只對熱火，而是對整個邁阿密都相當重要，我想不出比這個更好的紀念方式。」

韋德則表示：「我做夢也沒想到這一點，對此我非常感激，等不及那一天到來了。」當他收到自己的搖頭娃娃禮物時，他開玩笑地說，「我覺得這比較像阿德巴約（Bam Adebayo）。」

熱火今天也在韋德觀戰加持下，以104：87輕取黃蜂，阿德巴約全場攻下24分10籃板7助攻，他賽後也和韋德相擁寒暄。