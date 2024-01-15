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NBA／讚格林在板凳席帶給勇士能量 柯爾：期待他回歸

中央社／ 台北15日電
格林(左)即將解除禁令重返球場。 法新社
格林(左)即將解除禁令重返球場。 法新社

金州勇士前鋒格林（Draymond Green）因出拳遭聯盟禁賽，美國媒體今天報導，格林在缺席16場比賽後，預計明天對戰曼菲斯灰熊比賽復出。

勇士前鋒格林去年12月13日對戰鳳凰城太陽比賽，對太陽中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）臉部揮拳遭聯盟無限期禁賽，近日解除禁賽令，並現身在板凳席。

美媒ESPN報導，勇士明天將與少了莫蘭特（Ja Morant）的曼菲斯灰熊交手，預計格林將重返賽場，目前格林的名字未出現在球隊傷兵名單。

格林本季出賽15場，場均9.7分、5.5籃板、5.8助攻，而格林的回歸，勢必對勇士攻防兩端表現有不小提升。

勇士教頭柯爾（Steve Kerr）日前受訪時提到，格林這陣子在板凳席帶給球隊許多幫助，包括暫停期間與隊友的交流，以及在比賽進行中給予意見，「我期待他回到場上。」

在格林缺席16場比賽中，勇士8勝8敗，目前戰績18勝21敗、西區排名第12，勇士亟需這名防守悍將改變球隊現今局面，尋求重返爭奪季後賽席次的行列。

格林過去4度為勇士拿下冠軍，但他的火爆性格也惹了不少麻煩，這次歸隊後，能否控制好自身情緒，避免碰觸裁判底線、再度拖累球隊，還有待觀察。

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