NBA／讚格林在板凳席帶給勇士能量 柯爾：期待他回歸
金州勇士前鋒格林（Draymond Green）因出拳遭聯盟禁賽，美國媒體今天報導，格林在缺席16場比賽後，預計明天對戰曼菲斯灰熊比賽復出。
勇士前鋒格林去年12月13日對戰鳳凰城太陽比賽，對太陽中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）臉部揮拳遭聯盟無限期禁賽，近日解除禁賽令，並現身在板凳席。
美媒ESPN報導，勇士明天將與少了莫蘭特（Ja Morant）的曼菲斯灰熊交手，預計格林將重返賽場，目前格林的名字未出現在球隊傷兵名單。
格林本季出賽15場，場均9.7分、5.5籃板、5.8助攻，而格林的回歸，勢必對勇士攻防兩端表現有不小提升。
勇士教頭柯爾（Steve Kerr）日前受訪時提到，格林這陣子在板凳席帶給球隊許多幫助，包括暫停期間與隊友的交流，以及在比賽進行中給予意見，「我期待他回到場上。」
在格林缺席16場比賽中，勇士8勝8敗，目前戰績18勝21敗、西區排名第12，勇士亟需這名防守悍將改變球隊現今局面，尋求重返爭奪季後賽席次的行列。
格林過去4度為勇士拿下冠軍，但他的火爆性格也惹了不少麻煩，這次歸隊後，能否控制好自身情緒，避免碰觸裁判底線、再度拖累球隊，還有待觀察。
2023-24 NBA即時比分
▪出來混總是要還！湖人罰球次數大輸 爵士笑納5連勝 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言