NBA／里拉德超大號三分絕殺國王 再現招牌「看錶」手勢
公鹿今天在主場迎戰國王，安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）第四節關鍵時刻2罰1中，接著國王福克斯（De'Aaron Fox）切入取分，硬是將比賽拖進延長。沒想到延長賽讀秒階段福克斯也2罰1中，里拉德（Damian Lillard）在沒有暫停情況下轟進大號絕殺三分球，幫助公鹿以143：142氣走國王。
里拉德全場得到29分8助攻，安戴托昆波27分10籃板10助攻3抄截，畢斯利（Malik Beasley）貢獻23分。國王方面，福克斯32分5助攻，沙波尼斯（Domantas Sabonis）繳出21分13籃板15助攻的大三元表現，赫爾特（Kevin Huerter）砍進26分。
這是里拉德轉戰公鹿後首次絕殺球，正好就是里拉德職業生涯第2500顆三分球，可說是別具意義，同時他更成為歷史第5位達此里程碑的球員。歷經苦戰勝出的公鹿，賽後全隊也聚在一起，比出「看錶」手勢慶祝美好時刻。另外，公鹿也將對陣國王的連勝場次，推進到15場。
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