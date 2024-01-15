NBA／戈貝爾關鍵4罰全進 愛德華飆33分助灰狼斷快艇3連勝
西區龍頭灰狼在主場迎戰近況絕佳的快艇，「蟻人」愛德華（Anthony Edwards）全場砍進33分，加上戈貝爾（Rudy Gobert）關鍵時刻4罰全進，幫助灰狼以109：105險勝，中斷快艇的3連勝。同時灰狼也順利保住西區龍頭寶座。
快艇球星喬治（Paul George）上半場10投1中，只得3分。不過灰狼第2節只攻下17分，半場打完僅領先1分。
第三節愛德華大爆發，單節獨得20分，灰狼也將分差擴大到13分。快艇末節展開反撲，最後1分鐘靠鮑威爾（Norman Powell）的三分球，追到3分落後，快艇使出犯規戰術，但戈貝爾4罰全進，鎖定勝利。
愛德華全場得到33分9籃板6助攻，戈貝爾15分18籃板，外帶4阻攻。快艇方面，雷納德（Kawhi Leonard）26分9籃板，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）12分13助攻，哈登（James Harden）只有14分8助攻，喬治19投5中，進帳16分。
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