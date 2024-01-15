NBA／活塞送走榜眼巴格利等籌碼 換回2資深戰力

據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，東區爐主活塞隊和巫師隊達成交易，得到老將蓋里納利（Danilo Gallinari）和穆斯卡拉（Mike Muscala）。

活塞剛結束28連敗，近期又吞下7連敗，目前戰績為3勝36敗。他們決定送走2018年榜眼長人巴格利（Marvin Bagley III）、萊佛斯（Isaiah Livers）及兩張二輪選秀權，得到蓋里納利和穆斯卡拉。

巴格利2022年和活塞簽下3年3750萬美元合約，本季出賽26場，平均上場18.4分鐘，得到10.2分、4.5籃板。萊佛斯出賽23場，平均上場20.4分鐘，得到5.0分、2.1籃板，三分命中率僅28.6%。

蓋里納利和穆斯卡拉都是到期約，兩人都擁有超過10年NBA資歷，且過去皆具備外線能力，但本季三分命中率分別為31.3%、27.5%。