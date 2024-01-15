聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／活塞送走榜眼巴格利等籌碼 換回2資深戰力
據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，東區爐主活塞隊和巫師隊達成交易，得到老將蓋里納利（Danilo Gallinari）和穆斯卡拉（Mike Muscala）。
活塞剛結束28連敗，近期又吞下7連敗，目前戰績為3勝36敗。他們決定送走2018年榜眼長人巴格利（Marvin Bagley III）、萊佛斯（Isaiah Livers）及兩張二輪選秀權，得到蓋里納利和穆斯卡拉。
巴格利2022年和活塞簽下3年3750萬美元合約，本季出賽26場，平均上場18.4分鐘，得到10.2分、4.5籃板。萊佛斯出賽23場，平均上場20.4分鐘，得到5.0分、2.1籃板，三分命中率僅28.6%。
蓋里納利和穆斯卡拉都是到期約，兩人都擁有超過10年NBA資歷，且過去皆具備外線能力，但本季三分命中率分別為31.3%、27.5%。
2023-24 NBA即時比分
▪出來混總是要還！湖人罰球次數大輸 爵士笑納5連勝 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言