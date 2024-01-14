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NBA／不滿罰球數巨大差距 湖人主帥：球員兩手舉起就被吹
湖人在沒有詹姆斯（LeBron James）的帶領下以7分之差敗給爵士，吞下2連敗，排名在西區前10名之外。賽後，總教練漢姆（Darvin Ham）顯然對於裁判哨音很不滿。
爵士全場獲得39次罰球，命中36球，湖人則是24罰20中；其中下半場雙方罰球次數為31比8，而在第四節，雙方的罰球數更是19比3的巨大差距，讓投籃命中率不足4成的爵士靠著17比3罰球分數，穩住了領先優勢。
「當然，我還要回去看完整的影片才能確定。但從我的角度來看，我看到爵士球員衝到籃下，湖人球員並沒有干擾他們的進攻路線，大多數時候，我們的球員都將兩隻手舉起來，即便有時一隻手在上另一隻手在下面。然後，對方就把球往天上一拋，裁判就吹了我們犯規。事情就是這樣。」漢姆說。
湖人和爵士整場比賽一共獲得63次罰球，漢姆認為：「雙方加起來這麼大量的罰球，完全打斷了比賽的流暢性。」
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