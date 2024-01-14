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NBA／勇士拚戰到第四節被公鹿打爆 柯爾：結局能接受

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
安戴托昆波(右)面對勇士防守夾擊。 路透社
安戴托昆波(右)面對勇士防守夾擊。 路透社

在客場背靠背又缺少當家球星柯瑞（Stephen Curry）的情況下，勇士靠著庫明加（Jonathan Kuminga）、波傑姆斯基（Brandin Podziemski）、湯普森（Klay Thompson）聯手拿下72分，仍是和公鹿一路廝殺到第四節，最後被對方單節豪取46分吞下敗仗。

「與過去幾天相比，最大的不同之處在於球員們的防守表現出色很多，這就是我們最近幾天一直在談論的。我們過去幾場比賽明顯失去了我們的信心和能量，尤其是主場對暴龍和鵜鶘比賽中表現得很丟臉。」柯爾（Steve Kerr）說。

「我們的球員在過去的兩場比賽裡打得非常努力，這就是我們長期設定的目標。只要我們保持這樣的拚戰態度，這樣的比賽結果我都滿意。我認為只要我們像這樣去競爭，我們每晚都有機會取得勝利。」

安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、里拉德（Damian Lillard）、米道頓（Khris Middleton）3人聯手拿下84分22助攻17籃板；特別是米道頓，本季只要他拿到雙十，公鹿4戰全勝。

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