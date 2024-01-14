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NBA／首輪新秀飆分拉下獨行俠 鵜鶘扮演客場殺手

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
鵜鶘菜鳥霍金斯轟進生涯新高34分。 美聯社
鵜鶘菜鳥霍金斯轟進生涯新高34分。 美聯社

鵜鶘隊昨日兵敗丹佛之後，隨即馬不停蹄要趕往達拉斯，準備4天內第3場的客場比賽，如此舟車勞頓的結果，幾位主力包括威廉森（Zion Williamson）、英格倫（Brandon Ingram）、麥凱倫（C.J. McCollum）、墨菲（Trey Murphy III）等都因不同因素缺席比賽。

而對鵜鶘更艱難的是，他們一直到比賽當日的4點半才抵達拉斯飯店休息，休息不到16個小時就要去面對獨行俠。

不過機會是留給準備好的人！鵜鶘首輪新秀霍金斯（Jordan Hawkins）今天先發狂轟6顆三分球，拿下新高34分，其中有20分出現下半場，14分更集中在第三節，幫助球隊克服上半場的落後劣勢，後來居上取得領先優勢。

「我擁有一個很好的上場機會，所以我必須好好抓住。」霍金斯說。瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）得到14分12籃板7助攻2阻攻，全隊9人出賽共7人得分雙位數。

「霍金斯真的太棒了。不僅僅是投藍能力，他在攻守兩端都持續做出正確選擇，他對於執行比賽計畫的紀律性超乎尋常。」總教練格林（Willie Green）說。

鵜鶘多名主力未上場，獨行俠也沒好到哪。唐西奇（Luka Doncic）因傷連續兩場比賽缺陣，萊夫利（Dereck Lively II）和艾克森（Dante Exum）也都繼續缺席。

即便厄文（Kyrie Irving）攻下33分6助攻5籃板，個人連4場破30分，瓊斯（Derrick Jones Jr.）和小哈德威（Tim Hardaway Jr.）各拿24分，還是難敵多點攻勢的鵜鶘。

基德（Jason Kidd）賽後表示：「對方打得非常積極性，他們在籃板方面搶得很好。我們的競爭力和對抗性在今晚並不存在。」現場記者隨即詢問為何球隊會沒有足夠對抗性，基德直言，「這個你必須要去問球員，我只是教練。我們的球員很疲憊，身材也是吃虧。」

自從2023年12月11日以來，鵜鶘在客場取得8勝1敗的表現，儼然成了客場殺手。

鵜鶘贏球後擠下獨行俠，排名升上西區第6，獨行俠則是落居第7。兩隊休息一天之後將會再次交手。

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