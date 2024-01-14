NBA／尤多卡離隊後首遇前東家 泰托姆：過去的事就讓它過去吧

在布朗（Jaylen Brown）攻下全場最高32分帶領下，塞爾蒂克145比113擊退火箭，保持本季主場的不敗金身，也將主場連勝紀錄延續到19場，並成為全聯盟本季首支拿下30勝的球隊。

波士頓塞爾蒂克今天在家迎戰休士頓火箭，這是綠衫軍在前總教練尤多卡（Ime Udoka）離隊後，首度與他在場上碰頭。

尤多卡在塞爾蒂克執教首季就率隊打進總冠軍賽，但2022年遭球隊以「違反球隊政策」為由全季禁賽。塞爾蒂克雖未具體說明尤多卡違反哪些政策規定 ，但據傳他與球團女職員有不正當男女關係。

針對尤多卡的離開，布朗和泰托姆（Jayson Tatum）都被問到相關問題。布朗表示：「這絕對是一個奇怪的過程。我們隱約知道發生了什麼，但後來有一些猜測說可能還有更多的原因。不過後續證明，實際上也沒有什麼其他事情。很高興最終結果雙方都有好的發展。」

至於泰托姆顯然不用多談：「老實說，這都是私人問題，事情都過去了就讓它過去吧。」

此役布朗包括三分球6投4中在內，15次出手命中11球，外加10罰6中，一共攻下32分，泰托姆也有27分、8籃板、5助攻的表現，但他因向裁判抗議，累積兩次技術犯規，遭驅逐出場。

塞爾蒂克隊史曾17度奪冠，與洛杉磯湖人並列第1，1950年代末期到1960年代中期，曾連續拿下8座總冠軍，建立起塞爾蒂克王朝；也曾有13個球季在例行賽拿下60場以上的勝利。

綠衫軍在前一場比賽擊敗明尼蘇達灰狼後，拿下主場18連勝，刷新1957-58球季所締造主場17連勝的隊史最佳紀錄，今天在於主場取勝，再將紀錄往上堆壘。