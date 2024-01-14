NBA／出來混總是要還！湖人罰球次數大輸 爵士笑納5連勝

先前險勝暴龍的比賽中，湖人的罰球次數成了外界關注的焦點，也是險勝的關鍵；不過在今天面對爵士中，這項紅利卻是轉到對手身上。

爵士全場獲得39次罰球，命中36球，湖人則是24罰20中；其中下半場雙方罰球為33比8，而在第四節，雙方的罰球為19比3。最終，湖人以125比132敗給爵士。

賽後記者會上，湖人總教練漢姆（Darvin Ham）也有些抱怨：「湖人需要在逆境中打得更好，特別是像今晚被吹了這麼多犯規時。」爵士和湖人一共獲得63次罰球。「這完全打亂比賽的節奏。」

「他們不斷地站上罰球線，罰球能幫你贏得比賽，我想我們犯了很多規。我們還是有機會的，但出現一些有爭議的吹判。」羅素（D'Angelo Russell）說。

不僅是罰球，爵士對上詹姆斯（LeBron James）缺席的湖人，充分發揮攻守轉換的優勢，快攻得分拿下27分，透過失誤得分也有23分。爵士過去23場比賽只拿到7勝，但近期這波5連勝，讓他們勝率突破5成，排名也挺進到西區第9，至於湖人則是落居第11名。

「我們認為我們在攻防兩端都找到了自我定位，我們每一場比賽都能夠去執行比賽計劃。」馬卡南（Lauri Markkanen）說。

這場比賽馬卡南得到29分9籃板5助攻，塞克斯頓（Collin Sexton）27分5助攻4籃板，克拉克森（Jordan Clarkson）和喬治（Keyonte George）各拿到21分、19分。

在詹姆斯因左腳踝受傷缺陣的情況下，戴維斯（Anthony Davis）21投5中，拿到15分15籃板11助攻4阻攻，生涯第2次大三元，也出現多達6次失誤；羅素轟進6記三分球，39分創下個人本季新高，里夫斯（Austin Reaves）19分。

賽後戴維斯將失利責任攬下，「除了我，每個人都做好了自己的工作。而我卻沒有。很明顯，當LeBron缺陣的時候，每個人都站了出來，除了我自己。所以這場失利我得扛下。」根據統計，在2019-20年賽季後，詹姆斯缺席且戴維斯有出戰時，湖人的戰績是24勝30敗。

爵士教頭哈迪（Will Hardy）表示：「這場比賽的走勢和我們準備的不太一樣。由於詹姆斯的缺陣，對手改變了陣容，他們比賽的風格也截然不同了。」