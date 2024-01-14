NBA／亞歷山大攻防一體寫可怕數據 隊友；已經見怪不怪

雷霆一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在今天面對魔術的比賽中，6次上演進算加罰的戲碼，完全展現他驚人破壞能力，全場豪取37分7助攻3籃板3抄截，沒有發生任何1次失誤，帶領球隊以112比100勝出。

「我持續訓練我的核心力量，這就是我在休賽季的主要工作。然後我也一直練習籃框附近的投藍手感。當你有機會完成三分打時，你必須更集中注意力。」亞歷山大說。

今年賽季，亞歷山大已經28次至少拿到30分，居聯盟之冠；此外，他還累積11次至少30分5抄截，遙遙領先後面的球員，完全展現攻防一體的領袖氣質。

雷霆拿下4連勝，且在最近11場比賽中勇奪9勝，戰績提升到27勝11敗，追平龍頭灰狼，只以對戰同組球隊勝率之差屈居第2。

「對於他所做的一切，我已經是見怪不怪了。到現在我已經見證了所有。他非常聰明，能夠打到內線並且在籃框附近完成終結，這就是他風格的比賽。」多特（Luguentz Dort）表示，

霍姆葛倫（Chet Holmgren）得到15分8籃板3助攻2阻攻，威廉斯（Jalen Williams）16分6籃板，吉迪（Josh Giddey）12分8籃板4助攻。至於人手短缺的魔術僅能靠狀元郎班切羅（Paolo Banchero）的20分9籃板8助攻來撐場場面。