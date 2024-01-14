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NBA／公牛表揚已故總管遭自家球迷噓聲羞辱 柯爾：可恥

中央社／ 台北14日電
克勞斯被視為公牛王朝的幕後推手。 美聯社
克勞斯被視為公牛王朝的幕後推手。 美聯社

芝加哥公牛已故前總管克勞斯（Jerry Krause）其遺孀塞爾瑪（Thelma）昨天在Ring of Honor紀念儀式上，遭到主場球迷噓聲伺候，讓金州勇士主帥柯爾直言「可恥」。

兩度榮膺年度最佳總管，克勞斯曾6度隨公牛勇奪NBA總冠軍，尤其一手打造公牛「鐵三角」喬丹（Michael Jordan）、皮朋（Scottie Pippen）、羅德曼（Dennis Rodman），加上拉拔「禪師」傑克森（Phil Jackson）成為總教練，堪稱「公牛王朝」的最大幕後功臣。

然而，克勞斯同樣被視為「公牛王朝」解體的主因之一，除了與球員、教練間的關係惡化外，甚至被皮朋以「說謊成性」形容。

克勞斯遺孀。 美聯社
克勞斯遺孀。 美聯社

因此昨天公牛在中場舉行Ring of Honor的紀念儀式上，一提到克勞斯的名字，立刻引起主場球迷噓聲。不過，當時也是公牛王朝一員、現任金州勇士主帥柯爾（Steve Kerr）直言，此舉相當可恥，「我真的無法想像這件事，我為塞爾瑪、克勞斯的家人感到沮喪。」

柯爾指出，無論外界是否喜歡克勞斯，或是否認同他的決定，這個場合是慶祝當年強盛的公牛隊，「而他打造了一支令人驚嘆的球隊，所以那些噓他的人，應該感到很可恥。」

公牛老闆藍斯道夫（Jerry Reinsdorf）則透過聲明表示：「克勞斯的精神值得被慶祝與尊重。」

頒獎典禮。 美聯社
頒獎典禮。 美聯社

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