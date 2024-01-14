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NBA／塞爾蒂克賞火箭本季最慘敗仗 喜迎主場開季19連勝

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
布朗上場不到30分鐘就拿到32分。 美聯社
布朗上場不到30分鐘就拿到32分。 美聯社

前一場在密爾瓦基被慘電33分的塞爾蒂克，一回到超級堡壘波士頓主場，完全釋放攻守碾壓實力。靠著先發五虎聯手砍進100分的火力優勢，提前在第三節就打爆火箭，領先多達26分，最終以145比113痛宰對手。

塞爾蒂克取得主場開季19連勝，而且連同上個賽季在內，他們已經在自家取得26連勝，宛如銅牆鐵壁難以攻破。此外，綠衫軍也成為本季第一支取得30勝的球隊。

上半場比賽塞爾蒂克靠著泰托姆（Jayson Tatum）獨拿22分，加上另外3位先發合拿37分，取得11分領先優勢。前一場力經千辛萬苦才險勝活塞的火箭，今天背靠背出賽也面臨到體能延續問題，第三節被布朗（Jaylen Brown）一人獨拿21分，團隊命中率僅有34.6%，遭綠衫軍打出43比28的比分差距，提前宣告比賽結束。

「我們在第三節的防守強度很不錯，這是我們所需要的，我們也在進攻端打出很好的執行力。這是一場很棒的勝利，不過我們仍有一些地方可以提升，不能滿足於現狀。」總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）說。

布朗15投11中，高效率拿到全場最高32分，外加6籃板2助攻2抄截2阻攻；根據統計，他在塞爾蒂克生涯一共8次在上場30分鐘內砍下至少30，居隊史最之冠。第四節因不滿判決遭驅逐出場的泰托姆，離開之前留下27分8籃板5助攻的表現。

談到兩大核心的表現，馬祖拉也說道：「他們今天打得很有效率。我認為他們找到正確合理的投籃位置，攻擊的時機點也抓得很棒。我喜歡他們有帶著想法去打球。」

波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）獲得17分7籃板5助攻3阻攻，懷特（Derrick White）和哈勒戴（Jrue Holiday）各拿到13分、11分；替補的普里查德（Payton Pritchard）得到19分。

32分之差是火箭本季輸分最多的一場，之前最多是敗給魔術30分。這場比賽森根（Alperen Sengun）拿到19分10籃板3助攻4抄截，新秀惠特摩（Cam Whitmore）則有22分進帳。布魯克斯（Dillon Brooks）在連續休兵9場比賽後傷癒回歸，先發打了25分鐘，獲得12分。

「我不喜歡球隊在第三節的競爭態度。我們嘗試了一些不同的防守策略，但是很多都沒有奏效。」火箭主帥尤多卡（Ime Udoka）說。

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