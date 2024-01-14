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NBA／生涯三分球命中數超越詹皇 湯普森躍居史上第7

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
湯普森寫下里程碑。 美聯社
湯普森寫下里程碑。 美聯社

勇士射手湯普森（Klay Thompson）在今天出戰公鹿的前三節比賽中，三分球11投3中，這讓他生涯三分球命中率達成一項里程碑。

加上這3球，湯普森生涯三分球命中數累積達2339顆，超越詹姆斯（LeBron James）的2338顆，排名躍居史上第7。

前6名分別是柯瑞（Stephen Curry）的3554顆、艾倫（Ray Allen）的2973顆、哈登（James Harden）的2843顆、米勒（Reggie Miller）的2560顆、里拉德（Damian Lillard）的2495顆、考佛（Kyle Korver）的2450顆。

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