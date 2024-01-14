NBA／超級剋星！安比德缺席無礙 76人對戰國王10連勝

76人當家中鋒安比德（Joel Embiid）本季第10次缺席比賽，不過哈里斯（Tobias Harris）轟進賽季新高37分，生涯首度連兩場破30分，馬克西（Tyrese Maxey）也拿下21分，76人火力四射，半場打完領先多達19分，比賽更在第四節中提前結束，76人以112比93

根據統計，從2019年3月至今，76人面對國王已經取得10連勝，創下隊史兩軍對戰的最長連勝紀錄，過去76人曾兩度拿到9連勝。76人中止近期的3連敗，排名仍是東區第3。

國王陣中以福克斯（De'Aaron Fox）的21分為最高，沙波尼斯（Domantas Sabonis）得到14分12籃板5助攻。

值得一提的是，聯盟最近10場全美直播的比賽中，竟然有9場比賽是像這樣的大比分差距。