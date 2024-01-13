NBA／灰狼雙塔碾壓拓荒者 探花連兩戰正負值創歷史紀錄

昨天才慘輸雷霆62分追平史上第5多紀錄的拓荒者，成為NBA史上唯一一支隊史兩次狂輸至少60分的球隊，今天接著迎戰西區龍頭灰狼，尚未開打幾乎就可以預告是慘烈的結局。

雙塔戈貝爾（Rudy Gobert）和唐斯（Karl-Anthony Towns）聯手出擊，帶領灰狼一路領先，全場最多領先36分，以116比93碾壓對手。先前6戰吞下4敗陷入亂流的灰狼，排名被雷霆追上，靠著這場輕鬆寫意的勝利，又稍微拉開0.5場勝差。

唐斯攻下23分8籃板2抄截，戈貝爾得到24分17籃板2阻攻，達成生涯9000分里程碑，本季他5次至少20分的比賽中，灰狼全都獲勝。「我們希望看到彼此都成功。希望一起贏得勝利。」戈貝爾談到雙塔運作。

拓荒者陣中以華克（Jabari Walker）的17分13籃板表現較佳，葛蘭特（Jerami Grant）13分，西蒙斯（Anfernee Simons）僅有5分

新秀探花韓德森（Scoot Henderson）獲得8分4助攻，其正負值為-27，近兩戰下來，他的正負值達-83，創下聯盟背靠背出賽的最差正負值紀錄。