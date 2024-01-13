NBA／喬治賽季新高率快艇奪勝 灰熊又傷貝恩讓主播喊別鬧了

喬治（Paul George）轟出7記三分球拿下賽季新高37分，雷納德（Kawhi Leonard）得到22分7籃板4助攻2抄截2阻攻，加上團隊6人得分雙位數的均衡發揮，快艇上半場就領先兩位數分差，三節打完領先21分之多，比賽提前就分出勝負。最終快艇以128比119輕取陣容殘缺的灰熊。

快艇收下3連勝，且最近20場比賽拿到17勝，居同期各隊之冠，排名穩住西區第4，距離龍頭灰狼僅有2場勝差。

喬治本季第6次至少拿到30分，據統計他已經連續13場至少拿到20分，這是他在快艇生涯最佳表現。若放諸生涯來看，喬治在雷霆時期曾經繳出連16場破20分的數據。

Paul George poured in a SEASON-HIGH 37 PTS and 7 3PM to secure the win in Memphis 🎯 pic.twitter.com/ijtI2w5hbb — NBA (@NBA) 2024年1月13日

灰熊先前已經確定莫蘭特（Ja Morant）賽季報銷，史馬特（Marcus Smart）也因右手無名指傷勢，預計要在6週之後重新評估，結果今天另一號得分手貝恩（Desmond Bane）又在第三節進行到5分05秒時左腳踝扭傷被迫退場，悲情指數已經達到難以想像的地步。

在貝恩受傷當下，連現場主播都不忍地高呼「別鬧了！」貝恩退場前拿到15分；傑克森（Jaren Jackson Jr.）獲得21分，提爾曼（Xavier Tillman）20分9籃板2阻攻。