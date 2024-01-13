NBA／小鮑爾復出黃蜂慘敗36分 溫班亞瑪再創罕見神速紀錄

自從11月27日對魔術一戰扭傷右腳踝後，黃蜂主控小鮑爾（LaMelo Ball）已經缺席了一個多月，今天總算是在作客聖安東尼奧的比賽中回歸。雖然他上場27分鐘，攻下28分5助攻3籃板5抄截，然而黃蜂面對馬刺的攻守碾壓，早早就棄械投降，三節打完已經輸超過30分，最終以99比135慘敗，苦吞4連敗。

前一場寫下最年輕中鋒大三元紀錄的溫班亞瑪（Victor Wembanyama），此戰持續高效率演出，打不到20分鐘就14投9中拿下26分11籃板2阻攻；根據統計，溫班亞瑪成為史上第3位在上場20分鐘內就拿到至少25分10籃板的球員，前兩位分別是2022年的勒夫（Kevin Love）和1981年的祖魯（John Drew）。

小鮑爾傷癒回歸。 路透社

包括溫班亞瑪在內，馬刺陣中6人得分超過兩位數，且14名球員輪番上陣都有分數進帳。馬刺收下2連勝，也是本季第7勝，這是他們繼11月初連續擊敗太陽後，再次嚐到連勝滋味。

黃蜂除了小鮑爾外，布里吉斯（Miles Bridges）獲得14分9籃板，洛齊爾（Terry Rozier）16分。