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NBA／漢姆總教練工作不受影響 傳湖人更想與老鷹換墨瑞

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
湖人正積極談判想換來老鷹隊後衛莫瑞。 路透
湖人正積極談判想換來老鷹隊後衛莫瑞。 路透

NBA交易大限剩下不到一個月的時間，不少球隊都將展開補強腳步，繼昨天勇士隊傳出可將柯瑞（Stephen Curry）以外的所有球員放上談判桌後，另一支勁旅湖人隊也在今天傳出與老鷹隊展開後衛墨瑞（Dejounte Murray）的交易談判，成為墨瑞眾多追求者中的其中一隊。

在季中錦標賽後陷入低潮的湖人，近期隊內氣氛也受到勝少敗多的狀況影響，甚至有不少批評總教練漢姆（Darvin Ham）的聲音，不過根據美國媒體報導，湖人老闆巴斯（Jeanie Buss）和總裁佩林卡（Rob Pelinka）已經知會漢姆，他的飯碗將不會因此受到影響。

在教練團目前還沒有改組的打算下，湖人更可能在交易大限前做出陣容的異動來尋求突破困境，而今天也傳出湖人已經與老鷹展開墨瑞的交易談判，希望引進這名本賽季平均21.1分、5助攻的全明星後衛。

27歲的墨瑞是2016年馬刺隊的首輪選秀，並一度被視為是球隊的重點培育對象，不過在前年6月他被交易到老鷹與楊恩（Trae Young）組成破壞力強大的後場組合，只是本賽季老鷹在戰績不佳的情況下，傳出有意將墨瑞交易出去，引發不少球隊的關注。

而今天就有多家美國媒體證實，湖人確實已經成為墨瑞的追求者之一，而老鷹希望至少能拿回當年墨瑞交易案送走的3個首輪選秀權與一個選秀互換權，包括尼克、76人、活塞、熱火與公牛等隊都傳出是老鷹的潛在交易對象，對只想送出羅素（D'Angelo Russell）的湖人，並不是老鷹當前交易的最佳選擇，甚至可能必須貼上八村壘、里夫斯（Austin Reaves）等年輕好手和多個首輪選秀權，才有可能打動老鷹「芳心」。

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