快訊

直播／南北串聯催票！民進黨台南選前之夜 晚會現場湧入5萬人

NBA／怒噴裁判哨音不公 暴龍主帥吞25000美元罰單

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
暴龍主帥怒批裁判遭到罰款。 美聯社
暴龍主帥怒批裁判遭到罰款。 美聯社

暴龍日前以1分之差飲恨不敵湖人，雙方在第四節懸殊的罰球次數也引發討論，主帥嘉柯維奇（Darko Rajakovic）甚至在賽後記者會上暴怒狂飆，抨擊裁判哨音不公。

「這真的太離譜了！他們今天必須要贏？如果是的話早點說啊？這樣我們就不必出賽了，直接把勝利判給他們就好。比賽是不公平的，這可不是我們的第一次。」嘉柯維奇在記者會上說道。

按照慣例，嘉柯維奇如此怒噴裁判的結果就收到一張罰單。而根據消息，嘉柯維奇將會被罰款25000美元。

對於總教練主動出來捍衛球隊，楊恩（Thaddeus Young）也發聲力挺，「在這裡的每個人就像是個家庭，我們永遠站在一起。感謝教練的出面，他永遠都站在我們背後支持著我們。」

相關新聞

NBA／轟垮湖人成加盟太陽代表作 比爾：這是我每場目標

太陽隊「三巨頭」本季時常受到傷勢困擾而難以連線，交易來的新同學比爾（Bradley Beal）更僅出賽13場，不過他今天在對戰湖人隊的關鍵戰役打出代表作，轟下37分附帶8顆三分球，幫助球隊以127：1

NBA／從輸73分到贏62分 亞歷山大：這是條漫漫長路

2年多前以73分差距慘敗給灰熊隊，讓雷霆隊創下NBA史上最大的敗分差，不過今天他們在與拓荒者隊之戰，卻以62分差距大勝對...

NBA／怒噴裁判哨音不公 暴龍主帥吞25000美元罰單

暴龍日前以1分之差飲恨不敵湖人，雙方在第四節懸殊的罰球次數也引發討論，主帥嘉柯維奇（Darko Rajakovic）甚至在賽後記者會上暴怒狂飆，抨擊裁判哨音不公。 「這真的太離譜了！他們今天必須

NBA／美媒籲交易才能救湖人 羅素：我早已習慣被討論

湖人隊自從季中錦標賽封王後，戰績每況愈下，今天以109：127大敗給太陽隊，目前位居西區第10，距離季後賽安全名單的第6鵜鶘隊有4.5場勝差，美媒指出湖人目前陣容有諸多缺點，在交易大限前有大動作勢在必

NBA／不滿金塊讓約柯奇穿15號 安東尼：想抹殺我的成就

「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）2003年以選秀探花身分加盟金塊，很快就成為聯盟指標性球星。不過安東尼近日在節目上控訴，金塊把自己的15號球衣交給約柯奇（Nikola Jokic），是

NBA／滿意季中錦標賽成效 總裁證實下一季會續辦

美國職籃（NBA）總裁席佛（Adam Silver）今天表示，季中錦標賽「毫無疑問」會在下個球季繼續舉辦，但他也透露，細...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。