NBA／怒噴裁判哨音不公 暴龍主帥吞25000美元罰單

暴龍日前以1分之差飲恨不敵湖人，雙方在第四節懸殊的罰球次數也引發討論，主帥嘉柯維奇（Darko Rajakovic）甚至在賽後記者會上暴怒狂飆，抨擊裁判哨音不公。

「這真的太離譜了！他們今天必須要贏？如果是的話早點說啊？這樣我們就不必出賽了，直接把勝利判給他們就好。比賽是不公平的，這可不是我們的第一次。」嘉柯維奇在記者會上說道。

按照慣例，嘉柯維奇如此怒噴裁判的結果就收到一張罰單。而根據消息，嘉柯維奇將會被罰款25000美元。

對於總教練主動出來捍衛球隊，楊恩（Thaddeus Young）也發聲力挺，「在這裡的每個人就像是個家庭，我們永遠站在一起。感謝教練的出面，他永遠都站在我們背後支持著我們。」