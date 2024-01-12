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NBA／美媒籲交易才能救湖人 羅素：我早已習慣被討論

聯合新聞網／ 綜合報導
從開季至今，羅素的交易風聲就甚囂塵上。 法新社
從開季至今，羅素的交易風聲就甚囂塵上。 法新社

湖人隊自從季中錦標賽封王後，戰績每況愈下，今天以109：127大敗給太陽隊，目前位居西區第10，距離季後賽安全名單的第6鵜鶘隊有4.5場勝差，美媒指出湖人目前陣容有諸多缺點，在交易大限前有大動作勢在必行，剩下2年約的控衛羅素（D'Angelo Russell）則再度成為矛頭所指。

羅素去年季中透過交易回到老東家湖人隊，並幫助球隊在全明星賽後打出16勝7敗戰績，勝率是西區最高的6成95，逆勢殺進西區第7，並在季後賽連斬灰熊、勇士，打出驚奇賽季。

然而，這個經歷反而給羅素的身價帶來反效果，因為他在季後賽不僅攻防失常，場均僅13.3分，命中率4成26，還屢屢成為防守破口，休賽季僅能與湖人重簽一份「1+1」合約，今年年薪為1700萬，還放棄了交易否決權，湖人本季急需交易改變現狀，羅素的合約成為最好匹配對象。

羅素本季狀況起起伏伏，季中被放至替補調整狀況，如今再度陷入交易傳聞，羅素則淡定表示，過去幾年來早已習慣，「我一點都不會不舒服，自從進入聯盟以來，就一直遇到相同問題，我知道這無法控制......不管你打多好、表現得多敬業、投進或投丟多少球，這都會發生，老實說我不會整天擔心這問題。」

湖人總教練漢姆（Darvin Ham）則對羅素的職業態度表示讚賞，也不擔心他的適應能力，「他在這個聯盟已經待一段時間了，這就是商業籃球，你的名字總會出現在某些討論中，在那之前你只需要低著頭、繼續努力，期待好事發生。」

現年27歲的羅素對交易並不陌生，生涯已經被交易4次，作為2015年湖人榜眼，羅素生涯第2個賽季就被送至籃網，後續被交易到勇士、灰狼等隊，去年又被交易回湖人。

湖人

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