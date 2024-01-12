NBA／轟垮湖人成加盟太陽代表作 比爾：這是我每場目標
太陽隊「三巨頭」本季時常受到傷勢困擾而難以連線，交易來的新同學比爾（Bradley Beal）更僅出賽13場，不過他今天在對戰湖人隊的關鍵戰役打出代表作，轟下37分附帶8顆三分球，幫助球隊以127：109踢館成功，拿下今年對戰首勝。
太陽本季前3次交手湖人都吞下敗仗，今天以漂亮的大勝還以顏色，曾執教湖人3個賽季的冠軍教頭佛蓋爾（Frank Vogel）總算「復仇成功」，賽後他指出球隊仍有極高潛力，正在往好的方面發展，「這場比賽是我們朝著理想的進攻方向所邁出的積極一步。」
賽前比爾本季最高分為25分，三分命中率更只有3成02，但他今天展現得分機器實力，21投14中，其中三分球10投8中，拿下本季新高的37分，包含了第三節的20分，光是一個人的得分就比湖人詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis）、里夫斯（Austin Reaves）3人加起來還多。
比爾受訪時說：「過去5年來，我一直努力鞭策自己做到這點，那就是每場比賽投進8至10顆三分球，我和訓練團隊待在一起手感好多了，今晚我對它充滿信心，只要球到我手上就能進入節奏。」
布克（Devin Booker）今天也挹注了31分，首節就拿下16分；杜蘭特（Kevin Durant）則是貢獻18分，三巨頭本場比賽都有優異發揮，杜蘭特提到，球隊進攻不必專注在三巨頭上，每個人都能展現侵略性，「球會找到我們的，有時向隊友重申這點是好事，這樣他們在場上就能保持自由心態。」
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