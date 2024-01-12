NBA／不滿金塊讓約柯奇穿15號 安東尼：想抹殺我的成就

「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）2003年以選秀探花身分加盟金塊，很快就成為聯盟指標性球星。不過安東尼近日在節目上控訴，金塊把自己的15號球衣交給約柯奇（Nikola Jokic），是想抹去他在金塊創造的成就。

節目主持人提到約柯奇和他都穿15號球衣時，安東尼直言這是金塊的小動作，「約柯奇可能不知道發生什麼狀況，他可能以為穿這個號碼是在致敬我，但我覺得他們（金塊球團）給他穿15號，是為了抹殺我在金塊的成就。」

金塊當家中鋒約柯奇。 美聯社

安東尼也直言，「當你問起丹佛15號，這代的人都會想到約柯奇，這沒什麼，因為我們是不同世代的球員。不過這件事讓我知道，金塊還沒從那一刻走出來，這是13年前的事。」

安東尼生涯前7季都效力金塊，作為球隊的看板球星。不過他2010-11賽季申請交易離隊，最終順利轉戰尼克。約柯奇則是兩度奪下年度MVP，帶隊拿下隊史首冠，對金塊的貢獻遠超安東尼。