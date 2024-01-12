NBA／新秀年效力勇士！巫師小將7度行竊遭警方逮捕

根據美媒《The Athletic》報導，曾經效力勇士、巫師等隊的後衛羅林斯（Ryan Rollins）日前因竊盜罪遭警方逮捕，他曾在7間不同連鎖商店行竊，每起案件贓貨價值皆不到1000美元。

羅林斯是老鷹隊2022年選秀以次輪第44順位選進的控球後衛，並隨即被交易至勇士隊，羅林斯後續與勇士簽下3年480萬美元合約，但打完首個賽季就在保羅（Chris Paul）交易案中作為配菜被送至巫師，今年僅出賽10場留下場均6.6分鐘，4.1分、1.1籃板、1.1助攻、0.8抄截數據，於1月9日被裁掉。

警方在法庭文件中稱，從9月9日到11月9日，羅林斯在巫師效力期間，曾7度在不同間Target商店行竊，偷走了包含雜貨、沐浴露和蠟燭等小型家居用品，因此被指控犯有7項竊盜罪。

巫師總管溫格（Michael Winger）表示，並非因得知羅林斯犯罪才將其裁掉，球隊直到最近才知道此事，「作為球迷們的代表、社區內值得驕傲的團隊，我們確實十分重視自身角色，這些是期望，而非願望，我們渴望和團隊一起前進，場內外都追求卓越。」

在維吉尼亞州，盜竊價值低於1000美元的罪被列為一級輕罪，法院聽證會目前訂於2月初舉行，羅林斯陣營尚未提出抗辯。