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NBA／滿意季中錦標賽成效 總裁證實下一季會續辦

中央社／ 台北12日電
湖人勇奪首屆季中錦標賽冠軍。 路透社
湖人勇奪首屆季中錦標賽冠軍。 路透社

NBA總裁席佛（Adam Silver）今天表示，季中錦標賽「毫無疑問」會在下個球季繼續舉辦，但他也透露，細節部分將會進行些微調整。

今年NBA首度舉辦季中錦標賽，期望藉由這項賽事增添話題，並祭出豐厚獎金，獲得球迷、球隊廣泛好評，最後由洛杉磯湖人奪得歷史性第1冠。

NBA總裁席佛表示，近期召開的總經理會議，有討論到可能修改的方向，包含球場外觀或賽事名稱等。

「第一次舉辦季中錦標賽，我們對賽事的成功感到滿意，毫無疑問明年一定會續辦。」席佛也說，之後將與電視合作夥伴交流，找出最佳舉辦時間點，或是對賽制進行有意義的修改，「這些都是我們考慮的事情。」

聖安東尼奧馬刺「怪物狀元」溫班亞馬（Victor Wembanyama）掀起熱潮，讓NBA更重視法國市場。今天出席NBA巴黎海外賽的席佛透露，明年同樣有機會在巴黎舉辦盛會，「雖然還沒有完全確定，但我們很有可能在明年回來，大家也對此感到相當興奮。」

米契爾（Donovan Mitchell）今天攻下本季新高的45分，外帶12籃板、6助攻，率領克里夫蘭騎士以111比102擊敗布魯克林籃網，取得巴黎海外賽勝利。

米契爾透露，期望今年夏天代表美國征戰巴黎奧運，「我想要回到這裡參加奧運，巴黎是非常具有熱情的籃球城市。」

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