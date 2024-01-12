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NBA／灰熊本季命運多舛 史馬特右手指傷6週後評估
灰熊本季真的可以用命運多舛！根據灰熊官方宣佈的消息指出，陣中主力後衛史馬特（Marcus Smart）因為右手無名指傷勢，預計要在6週之後重新評估。
史馬特是在先前對獨行俠的比賽中不慎傷到了右手無名指，導致指關節錯位。本季他在加盟灰熊之後，場均可以得到14.5分4.3助攻2.7籃板2.1抄截。
灰熊球季之前就折損了亞當斯（Steven Adams）和克拉克（Brandon Clarke）兩位主力，好不容易等到莫蘭特（Ja Morant）解禁回歸，卻是因為要動右肩手術，導致賽季提前報銷。
接連損失這些戰將也讓灰熊戰績跌落谷底，目前僅14勝23敗，幾乎可以說是準備提早放棄賽季。
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