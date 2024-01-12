NBA／拓荒者狂輸雷霆62分 追平史上第5多紀錄

奧克拉荷馬雷霆今天靠著亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）攻下31分，以及吉迪（Josh Giddey）繳出13分、10籃板、12助攻「大三元」成績，率隊以139比77大勝波特蘭拓荒者，兩隊分差62分，也追平史上第5。

美聯社報導，雷霆曾在2021年12月慘輸給曼菲斯灰熊73分，至今仍是NBA史上最大分差比賽，只是先前曾是苦主的雷霆，今天則是勝利的一方。

雷霆今天大勝拓荒者62分，打破過去隊史兩度在2012-2013年賽季締造的勝分差紀錄，並列NBA史上第5多，收下這一勝後，戰績26勝11敗，追上西區龍頭明尼蘇達灰狼。

談到曾輸給灰熊73分，雷霆總教練戴諾特（Mark Daigneault）認為，那是1場重要的比賽，球隊從中汲取經驗和教訓，「你知道那只是一場比賽，隔天太陽還是會照樣升起」。

雷霆一哥亞歷山大表示：「從那天起，我們走過漫長道路，我記得那真的很尷尬，那場比賽後，我們也牢記在心、解決問題，並向自己保證，永遠不要再發生那樣的情況。」

不過，拓荒者狂輸對手62分，還不是隊史最慘，過去還曾在1998年2月以65分差敗給印第安納溜馬，根據ESPN統計，拓荒者也是至今唯一兩度輸球超過60分以上的球隊。

雷霆今天以亞歷山大表現最佳，攻下31分、5籃板、4助攻，而21歲的吉迪上場23分鐘，5投全中，繳出13分、10籃板、12助攻。

根據美國媒體StatMuse統計，吉迪為史上首名出賽不到25分鐘且命中率100%，並達成大三元的球員。

拓荒者在送走里拉德（Damian Lillard）後，本季步入重建，目前戰績10勝27敗，西區倒數第2，而今天全隊命中率只有27.7%，僅2名球員得分雙位數，分別為西蒙斯（Anfernee Simons）、韓德森（ScootHenderson），各得14分、13分。