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NBA／「尼克殺手」厄文狂飆44分 獨行俠領先21分險遭逆轉

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
厄文(左)近19次對戰尼克贏了17場。 歐新社
厄文(左)近19次對戰尼克贏了17場。 歐新社

在主場迎戰尼克的比賽中，獨行俠一度在第四節領先多達20分，眼看比賽要進入垃圾時間，沒想到尼克發動絕地大反擊，殺出一波27比8的猛烈攻勢，一口氣追到僅差1分；不過獨行俠靠著格林（Josh Green）在剩下25.9秒砍進關鍵三分球，有驚無險地以128比124拿下勝利，在最近7場比賽中取得5勝。

此戰在唐西奇（Luka Doncic）缺陣情況下，厄文（Kyrie Irving）扛下重擔狂砍賽季新高44分，外加10助攻4籃板2抄截；小哈德威（Tim Hardaway Jr.）和厄文（Kyrie Irving）一樣轟進6顆三分球，追平本季個人最高32分。致於命中重要三分球的格林則有18分進帳，也是賽季新高。

據統計，這是厄文加盟獨行俠後的單場得分新高，累積3次；同時連3場破30分，也是他加入後的最長表現。此外，厄文最近19次對戰尼克竟然取得17勝2敗的絕對優勢，上一次他輸給尼克已經要追溯到2018年11月22日了。

尼克一開賽就被獨行俠打得頭暈眼花，首節落後18分之多，之後也是呈現一路苦追狀態。雖然第四節布朗森（Jalen Brunson）和阿努諾比合拿20分，試圖扭轉全場最多輸21分的劣勢，終究還是功虧一簣。

尼克中斷了近期5連勝。布朗森拿下30分8助攻，藍道（Julius Randle）32分6籃板5助攻；迪文森佐（Donte DiVincenzo）19分。

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