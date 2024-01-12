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NBA／巴黎賽場邊巨星雲集 米契爾狂飆45分刺破籃網
NBA今天在法國巴黎舉辦例行賽，騎士隊球星米契爾（Donovan Mitchell）狂飆45分，幫助球隊以111：102擊敗籃網。
今年奧運將在巴黎進行，這場比賽可說是為了奧運籃球預熱。今天現場眾星雲集，包含法國足球巨星姆巴佩（Kylian Mbappe）、「足球金童」貝克漢（David Beckham）與巴西傳奇羅納度（Ronaldo），前NBA球星帕克（Tony Parker）、諾亞（Joakim Noah）及瓦瑞喬（Anderson Varejao），華裔演員劉亦菲也出席。
騎士前3節打完就領先籃網18分，籃網末節展開反撲，一度將落後追到個位數。不過米契爾挺身而出，單節狂飆21分，幫助騎士鎖定勝利。米契爾全場30投15中，得到45分12籃板6助攻，外帶4抄截。
籃網方面，布里吉斯（Mikal Bridges）和湯瑪斯（Cam Thomas）都攻下26分，華克（Lonnie Walker IV）貢獻20分。
米契爾賽後受訪時直言「我很想回到這參加奧運會，這座城市是非常有活力的籃球城市，我首次球鞋品牌活動就意識到這點。我打得很開心，也很高興能贏下比賽。」
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