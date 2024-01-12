NBA／巴黎賽場邊巨星雲集 米契爾狂飆45分刺破籃網

勇士昨天以36分之差慘敗鵜鶘，坐穩西區第12名。賽後柯瑞（Stephen Curry）被問到球團該不該在交易截止日前有動作，他回答：「維持現狀肯定是瘋了！」如今有消息指出，勇士全隊除了柯瑞都能被交易。

2024-01-12 09:46