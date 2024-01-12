NBA／勇士交易截止日前幹大事？名記曝只有柯瑞是非賣品
勇士昨天以36分之差慘敗鵜鶘，坐穩西區第12名。賽後柯瑞（Stephen Curry）被問到球團該不該在交易截止日前有動作，他回答：「維持現狀肯定是瘋了！」如今有消息指出，勇士全隊除了柯瑞都能被交易。
《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）在節目上表示，「勇士現在的心態是，把球隊所有人放上交易談判桌，除了柯瑞。不過實際上，湯普森（Klay Thompson）和格林（Draymond Green）也不會被放到談判桌上。」
查拉尼亞指出，勇士不希望在交易中收進長約，例如公牛隊拉文（Zach LaVine）剩下3年、均薪4000萬美元以上的合約。
查拉尼亞還提到總教練柯爾（Steve Kerr）合約剩1年，目前沒有獲得提前續約跡象。
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