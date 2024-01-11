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NBA／湯普森霸氣回應勇士球迷噓聲問題 魯尼認為不能生氣
勇士主場7連戰只拿下2勝，現場球迷也不留情面地發出噓聲。勇士球星湯普森（Klay Thompson）和中鋒魯尼（Kevon Looney）也對此做出回應。
爵士隊近11戰豪取9勝，戰績反超勇士，登上西區第11。勇士接下來展開客場4連戰，情況相當不樂觀。據ESPN報導，勇士以36分之差輸球，這是自柯瑞（Stephen Curry）2009年被選中以來，勇士主場分差最大的敗仗。
湯普森今天只得13分，當被問到如何看待球迷噓聲，他霸氣回應，「我不在意，你該為此失眠嗎？」
魯尼則認為球員們不該對此感到憤怒，「球迷們對我們有很高的期望，設定了高標準，所以我們要去競爭，打得更好。我們有足夠的才華和能力變更好，必須展現出來。我們必須重新整合，嘗試把一切找回來。」
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