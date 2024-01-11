NBA／中鋒羅賓森本季有望歸隊 聯盟拒絕給尼克傷病特例

尼克日前宣布先發中鋒羅賓森（Mitchell Robinson）動腳踝手術，整季報銷。如今有消息稱，羅賓森有機會在季末復出，因此聯盟拒絕780萬美元的傷病特例。

據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，聯盟今天通知尼克，拒絕尼克申請傷病特例，因為聯盟的醫生無法確定，羅賓森要6月中旬才能歸隊。

羅賓森缺陣，尼克近期反而拉出一波5連勝，除了新援阿努諾比（OG Anunoby）幫助外，替補中鋒哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）頂替先發後表現也很亮眼，近5戰場均9.4分13.6籃板2.8助攻，外帶2.6阻攻及2.4抄截，投籃命中率70.4%。

羅賓遜受傷前數據也很棒，場均5.3個進攻籃板高居聯盟第1，今年是他4年6000萬美元合約的第2個賽季。紐媒《SNY》記者貝格利（Ian Begley）指出，尼克球團也對他本賽季復出感到樂觀。