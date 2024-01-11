快訊

丹妮婊姐無預警宣布「登記結婚了」 曝黑人男友2周前向她求婚

幕後／宋楚瑜為何挺侯不挺柯？要從2019年5月1日柯宋會談起

一路冷到明天！12縣市低溫特報 恐下探10度以下「愈晚愈冷」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／中鋒羅賓森本季有望歸隊 聯盟拒絕給尼克傷病特例

聯合新聞網／ 綜合報導
尼克中鋒羅賓森(左)。 美聯社
尼克中鋒羅賓森(左)。 美聯社

尼克日前宣布先發中鋒羅賓森（Mitchell Robinson）動腳踝手術，整季報銷。如今有消息稱，羅賓森有機會在季末復出，因此聯盟拒絕780萬美元的傷病特例。

據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，聯盟今天通知尼克，拒絕尼克申請傷病特例，因為聯盟的醫生無法確定，羅賓森要6月中旬才能歸隊。

羅賓森缺陣，尼克近期反而拉出一波5連勝，除了新援阿努諾比（OG Anunoby）幫助外，替補中鋒哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）頂替先發後表現也很亮眼，近5戰場均9.4分13.6籃板2.8助攻，外帶2.6阻攻及2.4抄截，投籃命中率70.4%。

羅賓遜受傷前數據也很棒，場均5.3個進攻籃板高居聯盟第1，今年是他4年6000萬美元合約的第2個賽季。紐媒《SNY》記者貝格利（Ian Begley）指出，尼克球團也對他本賽季復出感到樂觀。

尼克

相關新聞

NBA／勇士主場慘敗36分被噓爆 柯瑞：我也想給自己噓聲

近期陷入嚴重低潮的勇士，今天在主場出戰鵜鶘的比賽中於首節就狂失46分，創下球隊本季單節失分新高，最終也以36分差距敗給鵜...

NBA／勇士慘敗後該交易嗎？ 柯瑞：維持現狀肯定是瘋了

美國職籃（NBA）金州勇士今天在主場以105比141慘敗給紐奧良鵜鶘36分，寫下隊史15年主場最大輸分，曾7度拿下總冠軍...

NBA／溫班亞瑪21分鐘大三元寫歷史 波總：享受執教他的感覺

馬刺超級新秀溫班亞瑪（Victor Wembanyama）在今天與活塞之戰僅出賽21分鐘就以16分12籃板10助攻達成大...

NBA／為雷納德續約開心 喬治：希望一起度過剩餘生涯

快艇隊在今天傳出與陣中頭牌球星雷納德（Kawhi Leonard）達成3年總價1.53億美元的續約，且與喬治（Paul ...

NBA／泰托姆OT獨拿12分還請纓防守唐斯 主帥讚層級已不同

東西區龍頭塞爾蒂克隊與灰狼隊在今天交鋒，兩隊一路拉鋸到延長賽，塞爾蒂克靠著球隊一哥泰托姆（Jayson Tatum）單節...

NBA／讚安比德進攻無人能擋 喬治：他是現代歐尼爾

76人中鋒安比德（Joel Embiid）去年風光拿下年度MVP，本季表現更好，場均34.6分暫居聯盟得分王。快艇球星喬治（Paul George）也稱讚安比德是「現代歐尼爾（Shaquille O'

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。